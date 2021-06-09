Довели детей. В Одессе из-за халатности родителей умерла их дочь, а сын отстает в развитии

Супруги не раз имели проблемы с законом из-за невыполнения родительских обязанностей – как их накажут в этот раз

В Одессе семейную пару подозревают в невыполнении обязанностей по уходу за детьми. Один их ребенок умер, а другой начал отставать в развитии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

8-месячная девочка умерла от бронхопневмонии. Родители младенца, 33-летний мужчина и 26-летняя женщина, не позаботились о полноценном лечении дочери.

По данным полиции, супруги довели свой дом до непригодного для жизни состояния. Старший сын не получает должного питания, внимания и ухода. Из-за этого он начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение, теперь с ним работают специалисты.

Чтобы доказать халатность пары, понадобилось несколько месяцев. Для этого провели судебно-медицинские, психолого-психиатрические и комиссионные экспертизы.

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Отмечается, что родителей не раз привлекали к административной ответственности за плохой уход за детьми. Супругам уже сообщили о подозрении, им грозит пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме.

Кроме того, в Черкассах ребенок чуть не выпал из окна. Мать была на интимной "работе" и вернулась под кайфом.

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