Масштабное ДТП в Ровенской области заблокировало международную трассу: есть пострадавшие

Столкнулись грузовик и легковушка, три человека травмированы, водитель легковушки в реанимации

Трое пострадавших в больнице оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

По предварительным данным, ДТП устроил водитель легкового автомобиля, выехав на встречную полосу и врезавшись в фуру. Водитель грузовика не пострадал. А вот водителя легковушки и двух его пассажиров госпитализировали.

По словам полиции, взята кровь на экспертизу водителя легкового автомобиля – это молодой парень. Его пассажиры друзья – молодой парень и девушка.

Напомним, на трассе под Киевом внедорожник протаранил фуру, в результате чего погиб водитель. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом.

А в Германии вблизи города Шварц из-за непогоды столкнулось полсотни авто: это и легковушки, и минивэны. Спасатели говорят несколько машин повреждено настолько, что они не подлежат ремонту.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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