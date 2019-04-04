Масштабный пожар возле Львова: сгорели три постройки и шесть гаражей

Пламя тушили около трех часов

Фото: ГСЧС

Масштабный пожар возле Львова: сгорели три постройки и шесть гаражей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b5/c52/5ca5b5c525774.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b5/c52/5ca5b5c525774.jpeg 2019-04-04T10:45:19+03:00 Запад Пламя тушили около трех часов

Недалеко от Львова, в с. Сокольники Пустомытовского района произошел масштабный пожар. В результате горения сухостоя сгорели три постройки и шесть гаражей.

Пожарные тушили пожар в аппаратах защиты органов дыхания. Спасатели остановили дальнейшее распространение огня и спасли от сгорания еще 12 гаражей. Пожар тушили 2,5 часа. Об єтом сообщают в ГСЧС.

Огнем уничтожен мусор на площади 100 кв.м, сухую траву на площади 1500 кв.м, три хозяйственные деревянные постройки, а также пять металлических гаражей. Кроме этого, уничтожено металлический гараж на соседней территории.

К ликвидации пожара привлекли 28 спасателей и 6 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, не так давно возле Львова вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

А недавно на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.

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