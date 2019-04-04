Во Львове пылал огоромный пассажирский автобус

Пламя полностью уничтожило Neoplan и рядом оставленный прицеп

Фото: ГСЧС

Во Львове пылал огоромный пассажирский автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4dc/689/5ca4dc6891890.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4dc/689/5ca4dc6891890.png 2019-04-04T06:30:00+03:00 Запад Пламя полностью уничтожило Neoplan и рядом оставленный прицеп

Во Львове в ночь 3 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Пасечная, 127. Возгорание произошло в автобусе Neoplan- 516.

К месту вызова немедленно выехали пожарно – спасательные подразделения, которым удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. Пожар ликвидировали почти за пол часа. Огонь уничтожил автобус и повредил автомобильный прицеп, что был рядом припаркован.

К ликвидации пожара привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Напомним, не так давно во Львове горела машина жены чиновника мэрии.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

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