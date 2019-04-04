Во Львове пылал огоромный пассажирский автобус
Пламя полностью уничтожило Neoplan и рядом оставленный прицеп
Во Львове в ночь 3 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Пасечная, 127. Возгорание произошло в автобусе Neoplan- 516.
К месту вызова немедленно выехали пожарно – спасательные подразделения, которым удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. Пожар ликвидировали почти за пол часа. Огонь уничтожил автобус и повредил автомобильный прицеп, что был рядом припаркован.
К ликвидации пожара привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Напомним, не так давно во Львове горела машина жены чиновника мэрии.
Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.
Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове пылал огоромный пассажирский автобус". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директора свалки, пойманного на миллионной взятке, могут отпустить под залог
Руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч
В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы
Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным