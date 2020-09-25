Массовое отравление в столовой на Прикарпатье: количество пострадавших возросло

В Коломые Ивано-Франковской области, где отравились 32 работника завода, количество пострадавших возросло. Всего в больницу с отравлением обратился 101 человек. Все они накануне ели в столовой завода "Леони".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, у всех пациентов диагноз – острая кишечная инфекция. Из них 44 человека госпитализировали, 57 – находятся на амбулаторном лечении.

"Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", – прокомментировали в ведомстве.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе в больницу госпитализировали двух человек с отравлением после банкета в одном из ресторанов. У пациентов предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Они связывают свое заболевание с употреблением мидий и креветок в заведении.

Также напомним, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом. Четверо пострадавших попали в реанимацию, трое – в терапевтическое отделение. Остальные пострадавшие проходили лечение амбулаторно.

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