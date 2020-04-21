Массовое заражение в Тернопольской области: в доме престарелых изолировали 27 человек

На изоляции оказались 8 медиков и 19 стариков

В Тернопольской области произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медиков и подопечных дома престарелых в селе Барыш, Бучацкого района.

Как сообщает местное издание "Тернопіль", там в изоляции находятся 27 человек – 19 пожилых людей и восемь медиков.

По состоянию на 21 апреля в Барыше было лабораторно подтверждено пять новых случаев COVID-19.

Реклама

"Люди просят о помощи, потому что в медицинском учреждении все самое необходимое закончилось. Нужны одноразовые пеленки, памперсы, шампуни, бактерицидное мыло, средства защиты для медиков, жаропонижающие, антибиотики, лекарства от давления и противовирусные", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 21 апреля в Тернопольской области было подтверждено инфицирование COVID-19 у 435 человек.

Также сообщалось, что по всей Украине коронавирусом заразилось 6125 человек. При этом карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с продолжающимся распространением инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама