Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Массовое заражение в Тернопольской области: в доме престарелых изолировали 27 человек

21 апреля, 13:44

Руслан Ровик

На изоляции оказались 8 медиков и 19 стариков

В Тернопольской области произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медиков и подопечных дома престарелых в селе Барыш, Бучацкого района.

Как сообщает местное издание "Тернопіль", там в изоляции находятся 27 человек – 19 пожилых людей и восемь медиков.

По состоянию на 21 апреля в Барыше было лабораторно подтверждено пять новых случаев COVID-19.

Реклама

"Люди просят о помощи, потому что в медицинском учреждении все самое необходимое закончилось. Нужны одноразовые пеленки, памперсы, шампуни, бактерицидное мыло, средства защиты для медиков, жаропонижающие, антибиотики, лекарства от давления и противовирусные", – говорится в сообщении.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 21 апреля в Тернопольской области было подтверждено инфицирование COVID-19 у 435 человек.

Также сообщалось, что по всей Украине коронавирусом заразилось 6125 человек. При этом карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с продолжающимся распространением инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Тернополь медики дом престарелых тернопольская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...