Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Медик из Хмельницкой области попался на взятке

Сегодня, 11:32

Врач районной больницы требовал 4,5 тысяч гривен у местного жителя

Фото: Facebook
Медик из Хмельницкой области попался на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e41/af9/5c7e41af97396.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e41/af9/5c7e41af97396.jpg Запад Врач районной больницы требовал 4,5 тысяч гривен у местного жителя

В Хмельницкой области на получении неправомерной выгоды погорел врач Теофипольской центральной районной больницы.

"Медработник требовал 4,5 тыс. гривен у гражданина, в отношении которого районный суд рассматривает дело об административном правонарушении (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения), с целью отложения рассмотрения и дальнейшего ухода от ответственности", – сообщают в прокуратуре.

При получении оговоренной суммы взятки  врача поймали "на горячем" и задержали.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством).

Ранее в Волынской области на взятке задержали главного врача районного центра первичной медико-санитарной помощи. Такую сумму медик, являющийся также депутатом райсовета, требовал за помощь в трудоустройстве в больницу.

Также мы писали, что  задержали на взятке заведующего одного из отделений областной больницы Ивано-Франковска.

А в городе Тячев Закарпатской области задержали врача-невропатологарайонной больницы, который требовал у инвалида 16 тыс. гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, врач, Хмельницкий, медик

Вы сейчас просматриваете новость " Медик из Хмельницкой области попался на взятке". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на взятке погорели двое полицейских

Сегодня, 10:38

Взятки патрульные вымогали от водителей систематически

На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото

Сегодня, 09:59

Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными

В Одессе двое сотрудников СИЗО попались на вымогательстве взятки

3 марта, 11:32

За две тысячи долларов работники СИЗО обещали улучшить условия содержания задержанного

В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров

2 марта, 06:45

Преступники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом