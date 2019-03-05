Медик из Хмельницкой области попался на взятке

Врач районной больницы требовал 4,5 тысяч гривен у местного жителя

Фото: Facebook

Медик из Хмельницкой области попался на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e41/af9/5c7e41af97396.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e41/af9/5c7e41af97396.jpg 2019-03-05T11:32:00+02:00 Запад Врач районной больницы требовал 4,5 тысяч гривен у местного жителя

В Хмельницкой области на получении неправомерной выгоды погорел врач Теофипольской центральной районной больницы.



"Медработник требовал 4,5 тыс. гривен у гражданина, в отношении которого районный суд рассматривает дело об административном правонарушении (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения), с целью отложения рассмотрения и дальнейшего ухода от ответственности", – сообщают в прокуратуре.



При получении оговоренной суммы взятки врача поймали "на горячем" и задержали.



По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством).

Ранее в Волынской области на взятке задержали главного врача районного центра первичной медико-санитарной помощи. Такую сумму медик, являющийся также депутатом райсовета, требовал за помощь в трудоустройстве в больницу.

Также мы писали, что задержали на взятке заведующего одного из отделений областной больницы Ивано-Франковска.

А в городе Тячев Закарпатской области задержали врача-невропатологарайонной больницы, который требовал у инвалида 16 тыс. гривен.

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