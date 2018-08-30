Медики Прикарпатья почти три месяца не получают зарплату.

Мария – младшая медсестра солотвинской райбольницы. За работу в отделении хирургии получает "минималку" – меньше четырех тысяч гривен. Да и ее последний раз держала в руках еще в начале июня.

"Если бы не домашнее хозяйство, не знаю как бы мы выжили. У меня есть корова, делаю сыр, сметану, молоко, везу в областной центр и за счет этого я могу себе позволить купить продукты питания", – говорит Мария Сигил, младшая медсестра солотвинской райбольницы.

Так выживают практически все работники райбольницы. Часть медиков едут на заработки за границу. Те, которые остаются, готовятся к акциям протестов.

Зарплаты не выплачивают из-за нехватки государственного финансирования, говорит руководство. А средств местных бюджетов на содержание корпусов и персонала не хватает.

За лето задолженность перед врачами Прикарпатья выросла на 35 млн гривень. Осенью эта сумма вырастет вдвое, подсчитали в облсовете.

Писать письма в столицу чиновники Прикарпатья планируют уже на следующей сессии областного совета. Однако в то, что это поможет, не верят. В прошлый раз такие обращения так и не дали результата.

Ранее Минздрав отчитался о резком росте зарплат врачей.

Также Минздрав опубликовал перечень медучреждений, которые получили рекордное финансирование.