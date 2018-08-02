Нет тех, кто получил меньше: стало известно о важном плюсе медреформы

Есть такие регионы, которые имеют финансирование по субвенции, а теперь получили от Национальной службы еще различные программы местных стимулов

Минздрав публиковал перечень медучреждений, которые получили рекордное финансирование, цифры действительно впечатляют и вселяют надежду в будущее этих медучреждений. Более того, медучреждений, финансирование в которых сократится, не будет. Просто изменится система финансирования. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

"Нет такого случая у тех, кто вошел в нашу волну и получил меньше, чем по субвенции. Потому что базовая ставка субвенции составляет 270 гривен в год. А у нас базовый тариф 370, плюс, если применить возрастные коэффициенты, средний – 570 грн. В целом, если бы учреждение подписало декларации со всем населением (которое раньше было приписано к больнице – Ред.), оно бы получило вдвое больше. И таких учреждений достаточного много. Есть такие регионы, которые имеют финансирование по субвенции, а теперь получили от Национальной службы еще различные программы местных стимулов. То есть, местные власти доплачивали. Таких, кто получил меньше, нет. Меньше может быть в случае, если местный бюджет добавляет учреждению более существенную долю дохода, чем та, которую оно получает по субвенции или договору с НСЗУ. Мы не можем исключить такую возможность, когда есть богатые местные бюджеты, которые могут это осуществлять", – отметил Петренко.

Напомним, Петренко также детально объяснил, откуда взялась сумма в 370 гривен за каждого пациента и что входит в эти деньги.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интерес частных клиник к медреформе стал больше: интервью с главой Национальной службы здоровья".

Как уже сообщалось, в Министерстве охраны здоровья считают, что врачи должны бороться за пациента. Чем больше людей придет к доктору, тем больше ему заплатит государство. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом", о котором постоянно говорят в ведомстве.