ДТП на Закарпатье: под колеса мотоцикла попали мать и младенец

Байкер оставил свое транспортное средство на месте происшествия и сбежал

В городе Рахов ночью произошла авария с участием мотоциклиста. В результате ДТП пострадал младенец и две женщины. Транспортное средство с места происшествия изъяли. Владельца мотоцикла разыскивает полиция.

"Вчера, 8 августа, около 22:00, в городе Рахов по улице Богдана Хмельницкого произошла авария, в результате которой пострадали 2-недельный младенец, 25-летняя мать ребенка и ее 48-летняя родственница. По предварительной информации, тяжелых травм никто не получил. Ребенка обследовали медики", – сообщают в полиции.

Как выяснили правоохранители, водитель незарегистрированного мотоцикла SABUR, не справился с управлением, и наехал на потерпевших. Байкер оставил свое транспортное средство возле места происшествия и убежал. Сейчас полиция разыскивает владельца мотоцикла.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому известна какая-либо информация , сообщить об этом на линию "102" или обратиться в любой отдел полиции.

Напомним, недавно на Буковине, в селе Грозинцы Хотинского района произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украине в ДТП гибнет несколько тысяч человек. Эксперты объяснили, что менять, чтобы жертв стало меньше.

Также сообщалось, сколько украинцев погибло в ДТП с начала этого года.