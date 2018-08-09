ДТП на Закарпатье: под колеса мотоцикла попали мать и младенец

Сегодня, 19:23

Байкер оставил свое транспортное средство на месте происшествия и сбежал

Мотоцикл бросили на месте аварии. Фото: Нацполиция
Мотоцикл бросили на месте аварии. Фото: Нацполиция

В городе Рахов ночью произошла авария с участием мотоциклиста. В результате ДТП пострадал младенец и две женщины. Транспортное средство с места происшествия изъяли. Владельца мотоцикла разыскивает полиция.

"Вчера, 8 августа, около 22:00, в городе Рахов по улице Богдана Хмельницкого произошла авария, в результате которой пострадали 2-недельный младенец, 25-летняя мать ребенка и ее 48-летняя родственница. По предварительной информации, тяжелых травм никто не получил. Ребенка обследовали медики", – сообщают в полиции.

Как выяснили правоохранители, водитель незарегистрированного мотоцикла SABUR, не справился с управлением, и наехал на потерпевших. Байкер оставил свое транспортное средство возле места происшествия и убежал. Сейчас полиция разыскивает владельца мотоцикла.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому известна какая-либо информация , сообщить об этом на линию "102" или обратиться в любой отдел полиции.

Напомним, недавно на  Буковине, в селе Грозинцы Хотинского района произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украине в ДТП гибнет несколько тысяч человек.  Эксперты объяснили, что менять, чтобы жертв стало меньше.

Также сообщалось, сколько украинцев погибло в ДТП с начала этого года.

 
авария, ДТП, Закарпатье, медики

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Источник:

"Сегодня"

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