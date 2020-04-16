Медики в Луцке устроили "антикоронавирусный" танец: появилось видео

Чтобы немного разрядить обстановку, которая сейчас происходит в Украине из-за распространения коронавируса, медики Луцкого центра первичной медицинской помощи записали на видео задорный "антикоронавирусный" танец. Ролик опубликовали на странице медучреждения в Facebook.

"Идея у нас возникла коллективная, чтобы немного обстановку, которая сейчас происходит в Украине и между врачами показать, что в рамках реабилитации мы хотим эту обстановку развеять. Показать, что есть положительные моменты. Можно заниматься физической реабилитацией при коронавирусе, укрепиться. Челендж запустить, чтобы врачи поднимали настроение себе", – рассказала специалист Центра реабилитации участников боевых действий при Луцком центре первичной медицинской помощи Василиса Витовщик, сообщает "Суспільне".

Реклама В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

В танце участвовали около 20 участников: врачи, медсестры и администрация центра. После карантина медики собираются снять уже "полнометражный клип".

Ранее мы рассказывали, что на фоне борьбы с распространением коронавируса индийские полицейские записали видеоролик, где они, исполняя танец, показывают, как надо мыть руки.

А тем временем в Украине за последние сутки коронавирусом заразились почти 400 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама