Мэр Ивано-Франковска обязал чиновников ездить на велосипеде

Пока лишь по пятницам

Мэр Ивано-Франковска занялся принудительной велосипедизацией. Фото: Galka.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня на оперативном совещании сообщил о необходимости для подчиненных по пятницам добираться на работу на велосипеде.

Так он отметил прошедшую акцию "Пятница на велосипедах"

Вскоре глава города сделает соответствующее распоряжение, информирует "Галка".

"Кто-то в вышиванках, кто-то в джинсах, а мы на велосипедах. Ибо вы знаете, мир меняется, а мы стоим на месте. Поэтому пришло время адаптироваться к велостолице", – сказал Марцинкив.

Напомним, в мае текущего года в Ивано-Франковске состоялся традиционный велопробег ко Дню города. 2458 человек сели на велосипеды и проехали по центральным улицам.

Велопарад попал в Книгу рекордов Украины.

Ранее сообщалось, что предшественник Марцынкива, экс-мэр Виктор Анушкевичус, катаясь на велосипеде, попал под грузовик "Урал".

Как сообщалось, под Киевом полицейские пересели на велосипеды.





Подробности читайте на УНИАН: Виктор Анушкевичус.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html





Подробности читайте на УНИАН: Виктор Анушкевичус.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html





Подробности читайте на УНИАН: Виктор Анушкевичус.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html





Подробности читайте на УНИАН: Виктор Анушкевичус.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html

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