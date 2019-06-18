Мэр Ивано-Франковска обязал чиновников ездить на велосипеде
Пока лишь по пятницам
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня на оперативном совещании сообщил о необходимости для подчиненных по пятницам добираться на работу на велосипеде.
Так он отметил прошедшую акцию "Пятница на велосипедах"
Вскоре глава города сделает соответствующее распоряжение, информирует "Галка".
"Кто-то в вышиванках, кто-то в джинсах, а мы на велосипедах. Ибо вы знаете, мир меняется, а мы стоим на месте. Поэтому пришло время адаптироваться к велостолице", – сказал Марцинкив.
Напомним, в мае текущего года в Ивано-Франковске состоялся традиционный велопробег ко Дню города. 2458 человек сели на велосипеды и проехали по центральным улицам.
Велопарад попал в Книгу рекордов Украины.
Ранее сообщалось, что предшественник Марцынкива, экс-мэр Виктор Анушкевичус, катаясь на велосипеде, попал под грузовик "Урал".
Как сообщалось, под Киевом полицейские пересели на велосипеды.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/821075-mer-ivano-frankovska-na-velosipede-popal-pod-gruzovik-istochnik.html
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