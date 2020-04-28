Мэр Львова Садовый сделал тест на коронавирус: что он показал

По рекомендации врачей городской голова несколько дней будет работать из дома

Городской председатель Львова Андрей Садовый будет несколько дней работать из дома. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такую рекомендацию дали львовскому градоначальнику врачи, после того сделали ему анализы на коронавирус. А ранее львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по COVID-19.

По данным ведомства, самочувствие Садового "нормальное, однако в субботу из-за повышенной температуры мэр сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Результаты – отрицательные".

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье было немного повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В общем все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую – лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет", – отметил Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио.

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Напомним, по состоянию на 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом. 58 пациентов выздоровели.

Также во Львовской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Это – уже 13-я смерть больного COVID-19 в регионе.

Еще одной жертвой опасного вируса стал 74-летний житель города Рудно. Пациента перевели в Центр легочного здоровья 21 апреля, а 26-го подтвердили коронавирус. Скончался пациент вчера, 27 апреля. У него были сопутствующие патологии: гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

О новом лечении COVID-19 – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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