Мэрия Львова признала бандеровский флаг своим

За постановление использовать красно-черный флаг вместе с государственным проголосовали все без исключения депутаты и главы фракций

Во Львовском горсовете наконец-то достигли компромисса по использованию красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Соответствующее постановление было подписано главами всех фракций и его поддержали все депутаты на сессии ЛГС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Ведь чуть больше месяца назад, 15 февраля, 44 депутата проголосовали "за" запрет использования красно-черного флага рядом с государственным. Автором такого постановления был заместитель мэра Андрей Москаленко. В документе говорилось, что "в определенных местах постоянного вывешивания Государственного флага Украины во Львове будут вывешивать исключительно Государственный флаг Украины". Об этом пишет "Вголос".

Согласно последнему тексту постановления, принятому 22 марта, горсовет обозначил места вывешивания красно-черного флага: площадь перед зданием горсовета и места перед зданиями райадминистраций. Исполкому уже поручили изыскать средства из бюджета для закупки необходимых предметов, вероятно, флагштоков и ткани. А всем руководителям предприятий, учреждений и организаций депутаты рекомендуют вывешивать рядом с Государственным флагом Украины красно-черный флаг, в дни, указанные в приложении к этому постановлению.

"Во время пленарных заседаний ЛГС, рядом с Государственным флагом Украины и хоругвями совета в дни, определенные постановлением, в сессионном зале городского совета устанавливается красно-черный флаг. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя городского головы по вопросам развития", – говорится в постановлении.

Кроме этого, горсовет утвердил перечень дат, в которые наряду с сине-желтым флагом Украины вывешивается красно-черный.

Напомним, недавно Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов.

Также в горсовете Тернополя, во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом обязательно будут поднимать флаг национальной революции – красно-черный.