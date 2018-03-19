Во Львове спор за место для парковки закончился стрельбой

На днях во Львове, на улице Наукова, возле одного из жилых домов произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из участников получил пулевое ранение ноги.

"Ссора произошла из-за места для парковки автомобиля. Во время словесной перепалки неизвестный выстрелил в сторону 40-летнего местного жителя. Медики диагностировали у него "пулевое ранение правого бедра", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области .

Злоумышленником оказался 27-летний львовянин, у него обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями. По данному факту открыто уголовное производство (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Напомним, ранее во Львове обстреляли окна родильного отделения одной из львовских больниц.

Как уже сообщалось, в Харькове мужчина стрелял по врачам и спустил собак на копов.

А в Киеве стрельба возле станции метро "Берестейская" произошла в результате конфликта между двумя охранными структурами.