Мобильные бригады во Львовской области протестировали на коронавирус почти 7 тысяч человек: что известно

В первую очередь проверяют медиков и людей, которые вернулись из-за границы

Во Львовской области мобильные бригады медиков массово тестируют людей на новый коронавирус. На COVID-19 в регионе проверили 6881 человека, сообщили в пресс-службе местного облсовета.

"В области мобильные бригады в составе семейного врача и медицинской сестры продолжают осуществлять экспресс-тестирование граждан, вернувшихся из-за границы", – говорится в сообщении.

На коронавирус проверяют людей, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель. Также проверяют тех, кто контактировал с зараженными. Бесплатно тестировать будут и местных медиков.

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"В планах – тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и есть в зоне риска", – отметили в облсовете.

Если экспресс-тесты лиц оказываются положительными – анализ направляют на тест ПЦР.

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Отметим, что на данный момент во Львовской области зафиксировали 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек в регионе уже удалось вылечить.

Также мы рассказывали, что во Львове на COVID-19 начали массово тестировать священников.

Напомним, первую смерть от коронавируса во Львовской области зафиксировали 5 апреля. Житель Львова находился на лечении в Центре легочного здоровья. Пациенту было 69 лет, он пенсионер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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