"Мороженные яблочки" и триста литров пива: на Закарпатье задержали контарабнду для гурманов

На Закарпатье, в пункте пропуска "Ужгород" ночью обнаружили крупную партию техники Apple, которую пытался ввезти в Украину 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes на чешской регистрации. Так прицепе транспортного средства, а точнее, в морозильной камере, украинец скрыл от посторонних 82 гаджета торговой марки Аpple, 55 планшетов и 27 ноутбуков. Технику изъяли сотрудники фискальной службы.

Кроме того, на таможенном посту "Ужгород" Закарпатской таможни ДФС в микроавтобусе, под управлением гражданина Украины обнаружили 315 литров пива. "Пенное" находилось в багажном отсеке автомобиля среди личных вещей.

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"Действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины", – сообщают в ГФС.

Следует напомнить, что граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить на таможенную территорию Украины в ручной клади или багаже (​​без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования) до 5 литров пива на одного человека.

Напомним, недавно на украинско-словацкой границе изъяли 229 гаджетов фирмы Apple. Их обнаружили в микроавтобусе Mercedes, который следовал в Украину из Словакии через пункт пропуска "Ужгород". Автомобилем управлял 47-летний гражданин Украины.

Ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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