В Украину не пропустили почти 230 гаджетов Apple

Дорогостоящий товар задержали на границе со Словакией

На украинско – словацкой границе изъяли 229 гаджетов фирмы Apple. Их обнаружили в микроавтобусе Mercedes, который следовал в Украину из Словакии через пункт пропуска "Ужгород". Автомобилем управлял 47-летний гражданин Украины.

"Во время осуществления пограничного контроля правоохранители заметили в кабине водителя ящики, прикрытые личными вещами. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары", – сообщают в ГПС.

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Как оказалось, на территорию Украины незаконно пытались ввезти 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников торговой марки Apple.

Обнаруженные предметы изъяты сотрудниками таможни. Стоимость товара будет определена дополнительно привлечением соответствующего эксперта.

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Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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