На Закарпатье пограничники поймали более 20 нелегалов

В Закарпатской области украинские пограничники задержали 24 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска.

Как выяснилось, нелегалы двигались со стороны Словакии, а на правоохранителей наткнулись в лесу, возле поселка Великий Березный. Сопровождали иностранцев так называемые переправщики, но при задержании они убежали.

Реклама

Отметим, что перебежчиками оказались граждане Бангладеш, Вьетнама, Шри-Ланки и Афганистана.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

В тренде Дожди переметнутся с запада на восток и потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

Кроме того, не так давно на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама