Степанов: Украина может избежать пика коронавируса, но при одном условии

Пика коронавируса в Украине, который прогнозируют на начало мая, наша страна может избежать, если люди будут строго придерживаться карантинных мер. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все те мероприятия, которые мы проводим, проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью, и с точки зрения введения карантина – я уверен, что пика, если мы будем придерживаться рекомендаций Минздрава, мы в состоянии избежать. Когда мы говорим про пик, это то состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставлять медицинскую помощь, кому она необходима, такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Так вот если мы будем придерживаться всех этих карантинных мер, то я уверен, что пик маловероятен", – сказал он.

Степанов напомнил, что Украина постоянно анализирует, смотрит на другие страны, каким образом они выходили из карантина.

"Находим тот баланс – и нагрузка на систему здравоохранения, и смягчение карантинных мер. Ситуация полностью контролируется и я уверен, что способны избежать любого пика", – объяснил министр.

Отметим, что первый пик эпидемии в Украине прогнозировали на середину апреля, но он так и не случился. Теперь эти прогнозы перенесены на начало мая. В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказывал, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше чем через год.

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