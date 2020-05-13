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На Буковине медик 39 дней боролся с COVID-19 и сумел победить инфекцию

13 мая, 17:56

Руслан Ровик

Заместитель главного эпидемиолога Черновицкой области заявил о победе над коронавирусом

В Черновицкой области заместитель главного эпидемиолога Юрий Падурару заявил о своей победе над коронавирусом – через 39 дней после обнаружения инфекции, лечения в стационаре и амбулаторно.

На своей странице в Facebook врач выразил свою благодарность "каждому, кто знал и волновался".

"Победил COVID-19! 39 дней борьбы с коронавирусной болезнью и ее осложнениями! Благодарю каждому, кто знал и волновался! Низкий поклон людям в белых халатах!" – заявил он.

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Кроме того, Падурару вспомнил каждого, кто участвовал в его лечении: врачу-пульмонологу (за самостоятельное и профессиональное мышление), медсестрам областной больницы (за милосердие в условиях усталости и измотанности), рентгенологам и лаборантам за диагностику пневмонии, а также руководству областной больницы.

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Отдельную благодарность он высказал работникам вирусологической лаборатории "за два позитивных и два негативных результата на вирус", а также своему семейному врачу и своим коллегам.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах все же решили смягчить карантин. Теперь в городе будут работать стоматологии, салоны красоты и мастерские.

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Напомним, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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врачи буковина черновицкая область коронавирус медик COVID-19

Источник: Сегодня

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