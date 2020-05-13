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В Черновцах таки ослабили карантин: кому разрешили работать

13 мая, 13:17

Тина Наринецкая

Городская комиссия планирует открыть промышленные рынки

В Черновцах, несмотря на большое число больных COVID-19, все же решили смягчить карантин. Теперь в городе разрешили работать стоматологам, салонам красоты и мастерским. Это решение, как сообщат издание "АСС", приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС.

Кроме того, в городе хотят открыть промышленные магазины и рынки. Именно с такой просьбой планирует обращаться городская комиссия к областным властям. Как отметил мэр города Алексей Каспрук, сейчас постановление Кабмина позволяет магазинам промышленных товаров, в том числе, расположенным на рынках и в торгово-развлекательных центрах, работать на доставку и вынос. По его словам, главной проблемой в этом вопросе является то, что вирус передается через поверхность и покупателям опасно мерить одежду и обувь.

Отметим, что ситуация с местами в черновицких больницах уже немного улучшается – некоторые медучреждения снова могут принимать пациентов с COVID-19.

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Ранее мы рассказывали, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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