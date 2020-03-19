На Буковине оштрафовали владельца магазина за нарушение карантина

Первые штрафы за нарушение условий карантина начали выписывать в Украине. Финансовое наказание ждет предпринимателя на Буковине. Мужчина отказался закрывать свой магазин строительных материалов. За это составили админпротокол. И теперь он должен заплатить штраф. Точный размер определит суд.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин — с 12 марта до 3 апреля.

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Позже Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, где говорится о том, что за нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность: если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение инфекционных заболеваний – штраф 1-3 тысячи необлагаемых минимумов (17 тыс. – 51 тыс. грн.); если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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