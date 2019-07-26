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На Буковине разбился дельтаплан: обломки машины нашли на приусадебном участке

26 июля, 12:50

Вследствие аварии пострадали два человека

На Буковине сегодня, 26 июля около 9:35, на приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором находилось два человека.

"Увидев это, местные жители сообщили о происшествии соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения", – сообщают в ГСЧС.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане и олучили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу. На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Напомним, недавно  в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Все четверо погибших, служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", известной участием в миротворческих миссиях ООН. Бригада с первых дней принимала участие в войне на Донбассе.


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Тег дельтаплан, Буковина Черновцы, ГСЧС, летательный аппарат

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