На Буковине спасателям устроили квест с эвакуацией девочки, упавшей со скалы

Падение ребенка в труднодоступной местности оказалось испытанием для спасателей и врачей

В Путильском районе Черновицкой области девочка из туристической группы упала со скалы в урочище "Пронзенные камни", и спасателям пришлось немало потрудиться, эвакуируя ребенка из труднодоступной местности. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 6 мая.

"Девочка приехала на отдых в горы из Глыбокского района в составе туристической группы. Вместе с другими детьми и руководителем группы она поднималась на скалу, однако поскользнулась и упала с высоты вниз. В результате падения ребенок получил травмы и нуждался в медицинской помощи", – отметили спасатели.

Между тем, скалистая местность не позволяла проехать машине скорой помощи и на помощь были вызваны бойцы горного поисково-спасательного отделения.

"Спасатели поднялись в урочище, провели иммобилизацию травмированного ребенка и на носилках транспортировали к перевалу "Немчич", где передали карете скорой помощи, – отметили в ГСЧС.

Девочку доставили в Вижницкую центральную районную больницу и после обследования перевели в областную клиническую больницу Черновцов. К оказанию помощи ребенку были привлечены пять спасателей и одна единица техники.

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