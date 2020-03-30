На Буковине спасают семь "тяжелых" пациентов с COVID-19: подробности

В Черновицкой области в больницах находятся пациентов на неинвазивной вентиляции легких. У шести из них уже подтвердили заражение COVID-19, результаты анализов еще одного больного – пока неизвестны. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Глибоцкий ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. Еще двое пациентов находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них – только подозрение на инфекцию.

Состояние всех пациентов оценивают как стабильно тяжелое. Но больному из Глибоцкой ЦРБ стало лучше, и его уже сняли с кислородной дотации.

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Напомним, ранее глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что из-за распространения коронавируса апрель станет "критическим" месяцем.

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Также не так давно заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом могут заразиться миллионы человек, если не выполнять профилактические мероприятия по противодействию распространению инфекции.

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