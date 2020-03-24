В Украине коронавирусом могут заразиться миллионы человек, если не выполнять профилактические мероприятия по противодействию распространению инфекции. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Минздраве есть разные расчеты по коронавирусной эпидемии – математические моделирования, эпидемиологические прогнозы, есть и оптимистический и пессимистические расчеты.

"Украина, учитывая все расчеты разных институтов, готовится к встрече (вируса) и внедряет определенные превентивные меры. Мы можем говорить и про большое количество – про 200 тысяч, и про миллионы людей, которые могут заболеть. Но это все будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические меры. Если мы будет выполнять профилактические мероприятия, то количество больных будет намного меньшим, чем это есть в расчетах", – сказал Ляшко.

Замминистра напомнил, что и в Китае тоже сначала прогнозировали десятки миллионов зараженных, но, тем не менее, введение жестких карантинных мер позволило остановится на цифрах в 80 тысяч. Отметим, что Китай уже снимает карантин с провинции Хубэй.

В тренде Виктор Ляшко: В Украине коронавирусом могут заболеть миллионы

"Это тот позитивный момент, который показывает, что введение превентивных мер дает свой результат", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения Илья Емец говорил, что, если украинцы будут придерживаться карантинных мер, то с коронавирусом можно справиться до майских праздников. Читайте также прогнозы по ситуации с пандемией в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

По состоянию на 24 марта в Украине 97 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи коронавируса выявлены Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 38 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве – 29.

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