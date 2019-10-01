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На Буковине столкнулись внедорожник, "скорая" и легковушка: есть пострадавшие

1 октября, 06:53

В аварии пострадали два человека

/ Фото: Нацполиция

На Буковине в селе Каменка Сторожинецкого района столкнулись легковушка, внедорожник и автомобиль скорой медицинской помощи. Во время аварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.



Полицейские установили, что, двигаясь в направлении Черновцов на автомобиле Skoda Octavia, 22-летний житель областного центра выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. Вследствие ДТП внедорожник съехал в кювет, а легковушка продолжила движение и столкнулась с автомобилем "скорой", что двигался позади Toyota Land Cruiser.

Во время дорожно-транспортного происшествия водитель Skoda Octavia и его 31-летний пассажир получили переломы конечностей и были доставлены в районную больницу. По факту ДТП открыто досудебное расследование.

Ранее в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Напомним, недавно в Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб.

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ДТП внедорожник скорая помощь легковушки Буковина Черновцы

Источник: Сегодня

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