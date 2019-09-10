В Черновицкой области в пьяном ДТП погиб восьмилетний мальчик

В квадроцикл с ребенком врезался пьяный водитель легковушки

Фото: ГУНП в Черновицкой области

В Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 9 сентября в поселке Красноильск. Как выяснилось, Volkswagen под управлением 21-летнего местного жителя врезался в квадроцикл, который внезапно выехал с прилегающей улицы. Квадроциклом управлял восьмилетний мальчик. По словам очевидцев, автомобиль двигался с превышением скорости.

Фото: ГУНП в Черновицкой области

"От полученных при столкновении телесных повреждений маленький участник ДТП скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что, по результатам обследования на содержание алкоголя в крови с помощью алктестера "Drager", водитель легковушки был пьян.

"По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что для выяснения всех обстоятельств ДТП уже назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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