ДТП возле Ровно: в больницу попали три женщины и байкер

В Ровенском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Hyundai Elantra, 50-летняя жительница села Александрия, при выезде со второстепенной дороги на главную, допустила столкновение с мотоциклом Viper, под управлением 21-летнего жителя села Святье.

От удара байк отбросило на другую сторону дороги, где в это время шли пешеходы. В результате травмы различной степени получили 70-ти, 54-х и 63-летние местные жительницы.

У мотоциклиста медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб ступни, травматический шок. Всех четырех госпитализировали.

Напомним, недавно возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. В результате аварии погиб 31-летний водитель Mercedes Vito, гражданин Германии, травмы получили 12 детей и оба водителя автобуса Neoplan.

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Ранее в Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкиным.

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