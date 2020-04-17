Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Буковине умер 37-летний мужчина с подозрением на коронавирус

17 апреля, 17:08

Руслан Ровик

Мужчина оказался в реанимации с острой двусторонней пневмонией

В Черновицкой области умер 37-летний мужчина, у которого подозревали инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, мужчина 1983 года рождения проживал в селе Волоки Глыбочицкого района.

"Он заболел 9 апреля, в больницу его доставили 13 апреля. 16 апреля его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию. У мужчины была двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что с 25 февраля за медицинской помощью обратились 555 буковинцев с коронавирусом.

По состоянию на 17 апреля в больницах находятся 259 человек, у 122 из них подтвержден коронавирус, у остальных подозревают инфекцию.

За последние сутки были госпитализированы 33 человека. Больше всего пациентов – в областной клинической больнице, Черновицкой городской больнице №1, Глыбочицкой и Сторожинецкой центральных районных больницах.

Также сообщается, что 41 пациент находится в тяжелом состоянии, из них в реанимациях – 22 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 10 заболевших.

Кроме того, в областной детской больнице находятся 12 пациентов, из них у двоих подтвердили коронавирус, у 10 инфекцию подозревают. Так, COVID-19 обнаружили у новорожденного. Всего по области есть 52 ребенка с подозрением на инфекцию, еще у 85 несовершеннолетних тесты дали позитивный результат на инфекцию.

Всего в Украине подтвердили 4662 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 125 человек.

О том, насколько украинцы опасаются риска заболеть коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research: "Градус здоровья Украины. Обратный отсчет".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
умер Черновцы буковина черновицкая область пациент коронавирус

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...