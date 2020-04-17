На Буковине умер 37-летний мужчина с подозрением на коронавирус

Мужчина оказался в реанимации с острой двусторонней пневмонией

В Черновицкой области умер 37-летний мужчина, у которого подозревали инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, мужчина 1983 года рождения проживал в селе Волоки Глыбочицкого района.

"Он заболел 9 апреля, в больницу его доставили 13 апреля. 16 апреля его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию. У мужчины была двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что с 25 февраля за медицинской помощью обратились 555 буковинцев с коронавирусом.

По состоянию на 17 апреля в больницах находятся 259 человек, у 122 из них подтвержден коронавирус, у остальных подозревают инфекцию.

За последние сутки были госпитализированы 33 человека. Больше всего пациентов – в областной клинической больнице, Черновицкой городской больнице №1, Глыбочицкой и Сторожинецкой центральных районных больницах.

Также сообщается, что 41 пациент находится в тяжелом состоянии, из них в реанимациях – 22 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 10 заболевших.

Кроме того, в областной детской больнице находятся 12 пациентов, из них у двоих подтвердили коронавирус, у 10 инфекцию подозревают. Так, COVID-19 обнаружили у новорожденного. Всего по области есть 52 ребенка с подозрением на инфекцию, еще у 85 несовершеннолетних тесты дали позитивный результат на инфекцию.

Всего в Украине подтвердили 4662 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 125 человек.

О том, насколько украинцы опасаются риска заболеть коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research: "Градус здоровья Украины. Обратный отсчет".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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