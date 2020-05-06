На Буковине верующие устроили драку на территории храма

/ Фото: Нацполиция

Вечером 4 мая возле храма в селе Задубровка Черновицкой области, где ранее инфицированный коронавирусом священник отказался лечиться, возник конфликт между верующими.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

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Сотрудники полиции урегулировали инцидент, опросили участников и установили обстоятельства происшествия.

Так, полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма конфликт между представителями двух религиозных общин перерос в кратковременную драку. Во время инцидента двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи медики отпустили пострадавших домой.

Видео: Нацполиция

Правоохранители установили лиц, причастных к противоправным действиям. Полицейские составили на них протоколы по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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"Сотрудники роты полиции особого назначения и Заставневского отделения полиции продолжают круглосуточно охранять культовое сооружение и обеспечивают правопорядок. Полицейские проводят с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве", – говорится в сообщении.

Как сообщал сайт "Сегодня", в поселке Новотроицкое на Донбассе на Пасху произошла массовая драка между местными жителями. В драке приняли участие около сотни человек, а полиции даже пришлось открыть огонь.

А ранее во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии.

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