От нелегалов и контрабандистов: пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат

Пограничники признались, что в их работе без лыж и снегоступов – никак

Журналисты "Сегодня" провели день с горными пограничниками. Фото: Сегодня

От нелегалов и контрабандистов: пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba6/3cd/5c9ba63cd67b9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba6/3cd/5c9ba63cd67b9.png 2019-03-27T19:02:23+02:00 Запад Пограничники признались, что в их работе без лыж и снегоступов - никак

Труднодоступные перевалы на высокогорье Карпат ежедневно охраняют от нелегалов и контрабандистов пограничники отряда "Шибено", с которыми провели один день журналисты "Сегодня".

Так, из села Шибено в Ивано-Франковской области стартуют популярные туристические маршруты на третью вершину украинских Карпат – Поп Иван Черногорский и Мармаросский хребет, который разделяет Украину и Румынию.

35 километров границы находятся под охраной буковинских пограничников. Чтобы добраться к месту патрулирования, им каждый день приходится проходить более десяти километров по горным тропинкам. Особенно сложно приходится зимой и весной. Например, в конце марта здесь – глубокие сугробы.

"Только на лыжах. Сложно идти пешком. Проваливаешься выше колен и невозможно идти", – рассказал Василий Гаврилюк, начальник группы связи отдела пограничной службы "Шибено".

На этом участке границы обычно спокойно – контрабандистов почти нет, для них горы слишком высокие, а вот нелегалы иногда встречаются.

"Проходим вдоль линии государственной границы, смотрим, нет ли следов пересечения государственной границы, нет ли нарушения пограничного режима", – добавил Мирослав Букатка, инспектор пограничной службы.

На высоте 1700 метров над уровнем моря глубина сугробов может достигать трех метров. А военных на профессионализм здесь проверяет погода, которая меняется едва ли не каждые пять минут – солнце и дождь через мгновение сменяются метелью. А летом здесь жгучее солнце, и спрятаться от него на полонинах – довольно сложно.

Между тем, до середины мая здесь лежит снег и без снегоступов и лыж – никак, можно провалиться по пояс, и незаменимым помощником становится снегоход.

"Нужно иметь практику с ним в горах, потому что не очень легко управлять. Может сбрасывать на поворотах, нужно знать, когда включить газ, чтобы не проваливался, не погружался в снег", – объяснил Василий Гаврилюк.

В этом районе проживает до 300 человек, и пограничники знают каждого, а жители сигнализируют о подозрительных людях.

"Где-то если есть какие-то приезжие, чужие люди, что ходят как-то просто так, то у нас есть телефоны, звоним и говорим. А они идут и проверяют документы, узнают, по какой причине они приехали", – отметила жительница Шибено Любовь Шварговская.

"С пограничниками – как с родными братьями. Ребята с нами служат, нас охраняют", – добавила Мария Пивнюк.

Василий Гаврилюк – сам из местных. По его словам, ни за что не поменял бы места службы.

"Я привык, что все в горах, привык к горам", – признался он.

А вот растет новая смена – пятилетний Тимофей живет в военном городке с родителями, играет на территории погранотдела и, конечно же, мечтает стать военным.

"У меня родители пограничники, и я буду", – уверен Тимофей Федорчук.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Также мы писали о том, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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