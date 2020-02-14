На День влюбленных девушка-коп получила предложение от коллеги (видео)

Пара встречается уже восемь лет, но на предложение мужчина решился только в День влюбленных

Во Львове на День влюбленных полицейские стали свидетелями трогательного события – во время утреннего построения их коллега сделал предложение руки и сердца своей девушке-патрульной, которая в этот день получила еще и погоны лейтенанта.

Видео необычного предложения руки и сердца было опубликовано на официальной странице патрульной полиции Львова.

Как призналась Марьяна Халак, о будущем предложении своего парня она даже не догадывалась – радуясь получению нового звания девушка исполнила Гимн, и вдруг получила вызов на середину плаца.

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После этого ее возлюбленный Олег Соловей с огромным букетом роз, стал перед девушкой на колено и сделал ей предложение руки и сердца. Патрульная не сдержала слез и ответила "да" под аплодисменты коллег.

"Сегодня мы стали очевидцами появления новой семьи. Теперь Олег и Марьяна будут оберегать наш город уже в новом статусе. Поздравляем!" – добавили в полиции.

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Копы отметили, что пара встречается уже восемь лет, а жених решил пойти на службу в полицию во время первого набора патрульных во Львове, а через три года к нему присоединилась и девушка.

Напомним, ранее мы писали о драме современных Ромео и Джульетты – 20-летний украинец на заработках в Польше познакомился с 15-летней полячкой, однако ее родители были категорически против таких отношений и молодые люди решили сбежать, чтобы отметить День влюбленных.

Также "Сегодня" рассказывали о том, как в Крещатом парке столицы открыли памятник, посвященный истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет. Композиция называется "История любви" и стоит недалеко от Моста влюбленных.

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