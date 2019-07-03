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На границе с Венгрией конфисковали почти 25 кг янтаря

3 июля, 12:03

Камни были спрятаны в газовом баллоне

Фото: ГПС

В Закарпатской области, на пункте пропуска "Тиса", пограничники обнаружили "солнечный камень" во время осмотра легковушки Toyota. На этом автомобиле планировал выехать в Венгрию 50-летний житель Закарпатья.

"Подозрения у правоохранителей возникли во время проверки багажного отделения и салона автомобиля. Когда пограничники простукивали газовый баллон, глухой звук указал на вероятность нахождения внутри посторонних предметов", – сообщают в ГПС.

Впоследствии в газовом баллоне обнаружили 24,5 кг обработанного янтаря, упакованного в прозрачные полиэтиленовые пакеты.

Напомним, недавно на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

Ранее на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Также сообщалось, что сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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Тег Венгрия, Закарпатье, граница, контрабанда, янтарь

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