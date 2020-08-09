Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На границе с Венгрией образовались огромные очереди: что происходит на КПП

9 августа, 14:37

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

У пунктов пропуска стоят сотни авто

Несмотря на то что по всему миру бушует пандемия коронавируса, на границе Украины и Венгрии у пунктов пропуска выстроились очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Реклама

Авто стоят в очередях на таких КПП:

  • "Тиса" – 200 авто;
  • "Лужанка" – 150 авто.

Ранее мы сообщали, что украинские заробитчане массово выезжали на работу в Польшу. Чтобы попасть за границу, люди выстаивали в очереди на пунктах пропуска по девять часов. В Госпогранслужбе огромные очереди тогда объяснили тем, что из-за карантина польская сторона ввела ограничительные меры и на оформление документов уходит больше времени.

В тренде
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно

Также напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции без работы остались украинские сезонные работники. По разным оценкам, сотням тысяч украинцев, которые работали в других странах, пришлось вернуться на родину. Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в статье "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия Украина очереди кпп Госпогранслужба Украины Тиса Лужанка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в УкраинеУкраина
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)
Порношантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)Запад
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционнымУкраина
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточить
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточитьУкраина
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболел
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболелЗапад
В Тернополе отказались ужесточать карантин
В Тернополе отказались ужесточать карантинЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять