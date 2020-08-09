На границе с Венгрией образовались огромные очереди: что происходит на КПП

Несмотря на то что по всему миру бушует пандемия коронавируса, на границе Украины и Венгрии у пунктов пропуска выстроились очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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Авто стоят в очередях на таких КПП:

"Тиса" – 200 авто;

"Лужанка" – 150 авто.

Ранее мы сообщали, что украинские заробитчане массово выезжали на работу в Польшу. Чтобы попасть за границу, люди выстаивали в очереди на пунктах пропуска по девять часов. В Госпогранслужбе огромные очереди тогда объяснили тем, что из-за карантина польская сторона ввела ограничительные меры и на оформление документов уходит больше времени.

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Также напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции без работы остались украинские сезонные работники. По разным оценкам, сотням тысяч украинцев, которые работали в других странах, пришлось вернуться на родину. Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в статье "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу".

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