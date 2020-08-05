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В мире коронавирус унес жизни более 700 тысяч человек

5 августа, 06:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Коронавирусом инфицированы 18 697 882 человек

Более 700 тысяч человек в мире скончались от связанных с коронавирусом заболеваний.

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Об этом заявил Worldometerу.

По информации портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 704 231 человек, инфицированы 18 697 882, излечились почти 12 миллионов.

В Соединенных Штатах Америки, как информирует издание, число летальных исходов достигло 160 290 при 4,9 миллиона заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тысяч инфицировано 2,8 миллиона, в Индии скончались 39,8 тысячи, зафиксировано 1,9 миллиона случаев заражения.

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Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 51 603. Около 70% от общего числа инфицированных уже выздоровели.

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Тем временем американский президент Дональд Трамп считает, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в США. Как констатировал Трамп, наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мир жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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