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На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются домой (фото)

11 апреля, 15:55

Татьяна Очеретяна

Перевозку путников осуществляют на 12 автобусах

На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются на родину. Об этом пишут на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Сейчас наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь", – говорится в сообщении.

В ведомстве связывают это с эпидемиологической ситуацией, по которой украинцы хотят вернуться домой, и с грядущими Пасхальными праздниками.

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"Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска "Тиса" привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы показывали, как толпы украинцев возвращаются из Польши.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль считает главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

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