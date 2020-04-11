На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются домой (фото)

На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются на родину. Об этом пишут на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Сейчас наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь", – говорится в сообщении.

В ведомстве связывают это с эпидемиологической ситуацией, по которой украинцы хотят вернуться домой, и с грядущими Пасхальными праздниками.

Реклама

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

"Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска "Тиса" привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы показывали, как толпы украинцев возвращаются из Польши.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль считает главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама