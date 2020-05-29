На Львовщине продлили карантин, но люди штурмуют маршрутки: фото

Динамика заболеваемости COVID-19 в регионе только растет

Во Львовской области, где недавно зафиксировали рекордный прирост больных COVID-19, решили не смягчать карантин. Противоэпидемические меры в регионе будут действовать до 1 июня.

Как сообщили на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, динамика заболеваемости коронавирусом на Львовщине только растет.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а именно: показателей инцидентности, которые на сегодня составляют около 14,5 вместо 12, как установлено постановлением Кабинета министров, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении режима карантинных мероприятий", – рассказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Он отметил, что с начала недели от COVID-19 в регионе скончались 12 человек. Еще более 300 получили положительный результат на инфекцию.

"О прекращении карантина или его смягчении рано говорить. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока", – добавил руководитель Лабораторного центра Роман Павлов.

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Несмотря на ситуацию в области не особо придерживаются карантина. Как сообщает местное издание "Діло", во Львове спецтранспорта не хватает для перевозки всех желающих: люди битком заполняют маршрутки.

Фото: dilo.net.ua

Все места заняты в автобусе, которые курсируют в Городокский, Мостиский, Самборский, Старосамборский и Турковский районы. Некоторым пассажирам в маршрутках даже приходится стоять.

Фото: dilo.net.ua

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