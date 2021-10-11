На Львовщине женщина выпала с маршрутки прямо на ходу: кто виноват

Сегодня, 11 октября, на Львовщине 61-летняя женщина выпала с маршрутки. Ее доставили в больницу.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Детали
Водитель начал ехать с незапертой дверью. Местная жительница выпала из салона маршрутки на дорогу. В результате падения женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.
Далее по теме
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Пострадавшие пассажиры
Такие случаи, где страдают пассажиры из-за невнимательности водителя, случаются не первый раз. В Киеве водитель автобуса случайно протащил за автобусом пожилую женщину, которая не успела зайти в общественный транспорт.
Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта". Там, по словам очевидцев, водитель не заметил, что еще не все люди успели выйти, из-за чего зажал одну из пассажирок дверью и протащил так несколько метров.
Ранее мы писали:
- В Ровенской области мужчина едва не убил маршрутчика, который не подобрал на конечной остановке его пожилую мать.
- Во Львове подрались два водителя – они работали на одном маршруте и не поделили между собой пассажиров.
- В Киеве маршрутчик подрался с полицейскими – правоохранители назвал причиной конфликта правонарушение со стороны водителя.