На популярном украинском курорте подтвердили первый случай COVID-19

По словам мэра Косова, «это только начало»

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в городе-курорте Косов в Ивано-Франковской области. Об этом рассказал мэр города Юрий Плосконос, сообщает издание "Курс".

Инфекцию подхватила женщина. Сейчас она находится на стационарном лечении в Косовской центральной районной больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести, но динамика положительная.

Сама женщина, по данным издания, из села Химчин Косовского района. Также в сети появилась информация, что она недавно вернулась из Испании.

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"Напоминаю всем жителям, которые вернулись из-за границы, нужно обратиться в телефонном режиме к семейным врачам и получить консультации. Призываю строго соблюдать условия карантина. Не радуем себя иллюзиями, это только начало. В наших силах одно – вместе свести последствия эпидемии к минимуму", – отметил Плосконос.

Отметим, что Косов получил статус города-курорта еще в сентябре 2004 года. Он является районным центром Косовского района и расположен у подножия Карпат.

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Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске с пневмонией в больницы госпитализировали 61 человека. Все эти пациенты находятся в тяжелом состоянии.

А 25 марта в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирус.

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