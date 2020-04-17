На Прикарпатье – более 400 зараженных COVID-19: где их обнаружили (карта)

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 427 человек. От COVID-19 в регионе скончались 34 человека, сообщили в местной облгосадминистрации.
С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1049 человек. 622 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 34 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 110
- Надворнянский район – 63
- Тысменицкий район – 32
- Тлумацкий район – 29
- Калушский район – 29
- Калуш – 29
- Рожнятивский район- 26
- Долинский район- 19
- Косовский район – 18
- Снятинский район – 14
- Галицкий район – 13
- Городенковский район – 12
- Коломия – 9
- Коломийский район – 6
- Яремче – 5
- Верховинский район – 4
- Богородчанский район – 3
- Болехов – 3
- Бурштин – 3
- Рогатинский район – 1
В связи со сложившейся ситуацией к жителям Ивано-Франковска обратился мэр города Руслан Марцинкив. Он призвал людей соблюдать карантин и рекомендации церкви касательно празднования Пасхи в этом году.
"Сегодня выносят Плащаницу. Не нужно целовать ее, а просто поклониться, помолиться. К этому призывает церковь и власть. Наша вера – это в первую очередь вера в Бога. Важно, чтобы праздники прошли без эксцессов. Очень всех прошу, покажите свои настоящие христианские ценности", – подчеркнул он.
Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19. 679 инфицированных – медицинские работники.
Также в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса:
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