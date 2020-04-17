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На Прикарпатье – более 400 зараженных COVID-19: где их обнаружили (карта)

17 апреля, 14:32

Тина Наринецкая

В регионе от коронавируса скончались 34 человека

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 427 человек. От COVID-19 в регионе скончались 34 человека, сообщили в местной облгосадминистрации.

С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1049 человек. 622 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 34 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.

Итак, инфицированные были обнаружены:

  • Ивано-Франковск – 110
  • Надворнянский район – 63
  • Тысменицкий район – 32
  • Тлумацкий район – 29
  • Калушский район – 29
  • Калуш – 29
  • Рожнятивский район- 26
  • Долинский район- 19
  • Косовский район – 18
  • Снятинский район – 14
  • Галицкий район – 13
  • Городенковский район – 12
  • Коломия – 9
  • Коломийский район – 6
  • Яремче – 5
  • Верховинский район – 4
  • Богородчанский район – 3
  • Болехов – 3
  • Бурштин – 3
  • Рогатинский район – 1

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В связи со сложившейся ситуацией к жителям Ивано-Франковска обратился мэр города Руслан Марцинкив. Он призвал людей соблюдать карантин и рекомендации церкви касательно празднования Пасхи в этом году.

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Видео: Руслан Марцинкив

"Сегодня выносят Плащаницу. Не нужно целовать ее, а просто поклониться, помолиться. К этому призывает церковь и власть. Наша вера – это в первую очередь вера в Бога. Важно, чтобы праздники прошли без эксцессов. Очень всех прошу, покажите свои настоящие христианские ценности", – подчеркнул он.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19. 679 инфицированных – медицинские работники.

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Также в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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