На Прикарпатье – более 400 зараженных COVID-19: где их обнаружили (карта)

В Ивано-Франсковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 427 человек. От COVID-19 в регионе скончались 34 человека, сообщили в местной облгосадминистрации.

С начала эпидемии в области на коронавирус проверили 1049 человек. 622 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 34 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга.

Итак, инфицированные были обнаружены:

Ивано-Франковск – 110

Надворнянский район – 63

Тысменицкий район – 32

Тлумацкий район – 29

Калушский район – 29

Калуш – 29

Рожнятивский район- 26

Долинский район- 19

Косовский район – 18

Снятинский район – 14

Галицкий район – 13

Городенковский район – 12

Коломия – 9

Коломийский район – 6

Яремче – 5

Верховинский район – 4

Богородчанский район – 3

Болехов – 3

Бурштин – 3

Рогатинский район – 1

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В связи со сложившейся ситуацией к жителям Ивано-Франковска обратился мэр города Руслан Марцинкив. Он призвал людей соблюдать карантин и рекомендации церкви касательно празднования Пасхи в этом году.

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Видео: Руслан Марцинкив

"Сегодня выносят Плащаницу. Не нужно целовать ее, а просто поклониться, помолиться. К этому призывает церковь и власть. Наша вера – это в первую очередь вера в Бога. Важно, чтобы праздники прошли без эксцессов. Очень всех прошу, покажите свои настоящие христианские ценности", – подчеркнул он.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19. 679 инфицированных – медицинские работники.

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