Алгоритм тестирования медиков на коронавирус хотят изменить: кого будут проверять

Пока алгоритм тестировании медработников не отличается от алгоритма тестирования всех других граждан

В Украине подтверждено 4 662 случая заражения COVID-19, 679 зараженных – медицинские работники. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки, по его словам, коронавирус подтвержден у 501 человека, 91 – медицинские работники.

Максим Степанов отметил, что пока алгоритм тестировании медработников не отличается от алгоритма тестирования всех других граждан. Но Министерство здравоохранения планирует изменить подход.

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"В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы сейчас рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с COVID-19", - сказал министр.

Ранее Степанов заявил, что тестирование на коронавирус в государственных медучреждениях проводится бесплатно при наличии соответствующих симптомов. Если врачи требуют заплатить – сразу обращайтесь на горячую линию Министерства здравоохранения.

Напомним, ученые спрогнозировали пик смертности от коронавируса в Украине.

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