На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом
Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек
В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, в 12:45 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Тычины.
"Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек, из них 29 – через автолестницу, еще семь человек, в том числе три ребенка вывели на свежий воздух", – сообщают в ГСЧС.
В 13:22 пожар ликвидировали полностью. К тушению пожара были привлечены 29 человек личного состава и 8 единиц техники.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Напомним, не так давно во Львове произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.
Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.
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