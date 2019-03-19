На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом

Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f7/988/5c90f798831de.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f7/988/5c90f798831de.jpeg 2019-03-19T16:10:04+02:00 Запад Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек











В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, в 12:45 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Тычины.

"Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек, из них 29 – через автолестницу, еще семь человек, в том числе три ребенка вывели на свежий воздух", – сообщают в ГСЧС.

В 13:22 пожар ликвидировали полностью. К тушению пожара были привлечены 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Напомним, не так давно во Львове произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.