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На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом

Сегодня, 16:10

Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек

Фото: ГСЧС
На Прикарпатье горел многоэтажный жилой дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f7/988/5c90f798831de.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f7/988/5c90f798831de.jpeg Запад Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек

В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, в 12:45 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Тычины.

"Во время ликвидации пожара эвакуировали 48 человек, из них 29 – через автолестницу, еще семь человек, в том числе три ребенка вывели на свежий воздух", – сообщают в ГСЧС.

В 13:22 пожар ликвидировали полностью. К тушению пожара были привлечены 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Напомним, не так давно во Львове произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

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Тег пожар, спасатели, эвакуация, Прикарпатье Ивано-Франковск

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