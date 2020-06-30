Українська
$ 26,69
29,95
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Прикарпатье из-за паводка "отрезаны" от внешнего мира семь населенных пунктов

30 июня, 13:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Без транспортного сообщения полностью или частично остаются девять населенных пунктов

После масштабного наводнения в западных областях Украины в Ивано-Франковской области без транспортного сообщение остались шесть населенных пунктов.

Реклама

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации.

"Ограничено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами: Верховинский район – шесть (село Дземброня, село Быстрец, село Шибеное, село Грамотное, село Стовпни, село Кохан — полностью), Косовский район – три (село Шепот — полностью, село Космач, село Бростуры — частично)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в заявлении идет речь о шести селах, до которых невозможно добраться наземным транспортом, однако в подробной информации указаны семь населенных пунктов, оставшихся без сообщения с внешним миром полностью, и еще два – частично.

В тренде
В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО и ЕС для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украины.

Реклама

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск наводнение паводок Прикарпатье Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
В Карпатах потоки грязи
В Карпатах потоки грязи "смыли" дорогу к известным курортам (фото, видео)Запад
"Мама, мне страшно!": на Прикарпатье дорога рухнула под ногами детей (видео)Запад
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)Запад
Минздрав может вернуть жесткий карантин в трех областях
Минздрав может вернуть жесткий карантин в трех областяхЗапад
Массовые столкновения в Ровенской области: 15 задержанных, начальник полиции в больнице
Массовые столкновения в Ровенской области: 15 задержанных, начальник полиции в больницеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять