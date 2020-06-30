На Прикарпатье из-за паводка "отрезаны" от внешнего мира семь населенных пунктов

Без транспортного сообщения полностью или частично остаются девять населенных пунктов

После масштабного наводнения в западных областях Украины в Ивано-Франковской области без транспортного сообщение остались шесть населенных пунктов.

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Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации.

"Ограничено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами: Верховинский район – шесть (село Дземброня, село Быстрец, село Шибеное, село Грамотное, село Стовпни, село Кохан — полностью), Косовский район – три (село Шепот — полностью, село Космач, село Бростуры — частично)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в заявлении идет речь о шести селах, до которых невозможно добраться наземным транспортом, однако в подробной информации указаны семь населенных пунктов, оставшихся без сообщения с внешним миром полностью, и еще два – частично.

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Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО и ЕС для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украины.

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Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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