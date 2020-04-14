На Прикарпатье от пневмонии умерла медсестра: что показали тесты на COVID-19

В Ивано-Франковской области, где ранее спрогнозировали новую волну заражения коронавирусом, в Богородчанской центральной районной больнице от пневмонии умерла медсестра. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора медучреждения Иван Коляджин, сообщает "Суспільне".

"Женщина 1966 года рождения из села Раковец, медработница врачебной амбулатории в Дзвиняче. Она у нас лечилась в течение недели с пневмонией. Два теста были отрицательные и ПЦР был отрицательным. COVID-19 подтверждено не было", – рассказал врач.

Кроме того, в этой больнице на данный момент находятся 32 пациента с пневмониями. У шести из них подозревают COVID-19 – их экспресс-тесты на инфекцию оказались положительными. Эти пациенты лечатся в инфекционном отделении, но медиков среди них нет. Их состояние оценивают как средней тяжести.

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Отметим, что за последние сутки на Прикарпатье обнаружили еще 32 новых случая COVID-19. Сейчас число зараженных в области составляет 332. 16 из них уже удалось вылечить от инфекции, а 26 человек, к сожалению, скончались.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области от COVID-19 вылечили 89-летнего мужчину. Сейчас пациент находится в центральной городской клинической больнице.

Напомним, в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.

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