На Прикарпатье от пневмонии умерла врач: подробности

У женщины были сопутствующие заболевания

В Яремче Ивано-Франковской области от воспаления легких умерла женщина-медик. Об этом заявил городской глава Василий Онутчак в своем видеообращении в Facebook.

Как выяснилось, у умершей были сопутствующие заболевания: сердечная патология и сахарный диабет. Всего в городе подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом.

Что касается инфицированных COVID-19 медиков, то они дышат самостоятельно, а температура у них – в пределах нормы.

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Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 из них оказались летальными. 12 инфицированных удалось вылечить. Всего с начала эпидемии в регионе проверили 716 подозрений на коронавирус.

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Напомним, за последние сутки в Украине резко возросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.Об этом заявил главный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как изменилась жизнь украинцев из-за пандемии коронавируса – смотрите в сюжете:

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