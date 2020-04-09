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На Прикарпатье отчитались о первой победе над коронавирусом

9 апреля, 03:03

Руслан Ровик

В Ивано-Франковске снизился рост уровня заболеваемости

В Ивано-Франковске появились позитивные тенденции в борьбе с коронавирусом – за последние сутки не было ни одного летального случая и выросло число выздоровевших.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Уже вторые сутки среди франковцев нет ни одного летального случая. Количество пациентов, которые обращаются в наши городские больницы, уменьшается, что свидетельствует о положительной динамике. 45 пациентов, которые уже полностью вылечились, выписали", - заявил градоначальник.

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Марцинкив подчеркнул, что пятеро пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, им проводят искусственную вентиляцию легких.

"Сейчас в медицинских учреждениях города лечат 187 пациентов с положительными экспресс-тестами на COVID-19", – сообщил он.

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Также мэр отметил, что большинство пациентов ожидают подтверждения ПЦР-реакций.

Напомним, ранее заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что сейчас главная задача в борьбе с коронавирусом – не допустить паралича системы здравоохранения из-за роста заболеваемости граждан.

Кроме того, в Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Прикарпатье Ивано-Франковская область коронавирус заболеваемость

Источник: Сегодня

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