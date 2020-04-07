"У нас две критические ситуации": Ляшко назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

Главная задача Украины в борьбе с коронавирусом – не допустить паралича системы здравоохранения из-за роста заболеваемости граждан. Украинцы не должны заниматься самолечением и не затягивать болезнь до критического состояния. Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У нас сейчас две критические ситуации. Первое – мы не должны заниматься самолечением и не затягивать болезнь до случаев, когда достаточно сложно предоставить медицинскую помощь, в том числе пневмония. В то же время мы не должны чрезмерно госпитализировать больных в больницы, поскольку в случае массовой госпитализации больных с коронавирусом, нам понадобится довольно много больничных коек и большое количество отделений интенсивной терапии, если у нас болезнь будет развиваться по примеру Италии или Испании", – сказал он и добавил, что правительством Украины принимаются меры, чтобы предотвратить европейские сценарии.

Ляшко напомнил, что карантин – это не каникулы, а превентивные методы борьбы с коронавирусом.

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"Придерживаясь их, мы спасаем жизни украинцев, мы не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Если же мы не будем придерживаться карантинных мер, есть угроза, что эпидемия не будет сдерживаться и пик заболеваемости может подняться. Это может привести к негативным последствиям по примеру других стран, когда будут парализованы системы здравоохранения. Наша с вами задача – не допустить паралича системы здравоохранения", – добавил замминистра.

Напомним, в Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус. Виктор Ляшко объяснил, что алгоритм действий и для пациентов, и для медиков.

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