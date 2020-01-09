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На Прикарпатье пограничники обнаружили самолет контрабандистов: видео

9 января, 15:31

По данным следствия, самолет неоднократно доставлял контрабанду в Румынию

В Ивано-Франковской области пограничники задержали троих украинцев, которые подозреваются в организации контрабанды сигарет в Румынию с помощью самолета.

Как сообщили в Госпогранслужбе, воздушное судно было обнаружено в ста километрах от границы в ночь на 9 января возле города Коломыя.

По данным стражей границы, самолет Ан-2 ("кукурузник") использовался контрабандистами не единожды – в ходе следствия был установлен маршрут его полетов с местами взлета, посадки и промежуточного приземления для загрузки товара.

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Ночью 9 января его полет из Украины в Румынию зафиксировали на участке "Герца" Черновицкого погранотряда. Когда самолет приземлился на аэродроме в Коломые, его задержали и опечатали.

Материалы на контрабандистов передали в черновицкое управление Службы безопасности Украины для открытия уголовного производства по статьям "незаконная переправка людей через границу" и "нарушение правил международных полетов".

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Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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Источник: Сегодня

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